Almanya'da etek altı görüntü çekmek ve yaymak suç kapsamına alınıyor
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Almanya'da etek altı görüntü çekmek ve yaymak suç kapsamına alınıyor

İngiltere ve Fransa'nın ardından Almanya da hükümet etek altı görüntülerin çekimi ve dağıtımını suç kapsamına alan yasa tasarısını onayladı

14.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:46
Almanya'da etek altı görüntü çekmek ve yaymak suç kapsamına alınıyor

ve 'nın ardından 'da da etek altı görüntülerin çekimi ve dağıtımını suç kapsamına alan yasa tasarısını onayladı.


Adalet Bakanı Christine Lambrecht gizli bir şekilde kadınların etek altı fotoğraflarının çekilmesinin "utanç verici ve özel alanlarının fütursuzca ihlali" olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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