Almanya'da etek altı görüntü çekmek ve yaymak suç kapsamına alınıyor

14.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:46

İngiltere ve Fransa'nın ardından Almanya'da da hükümet etek altı görüntülerin çekimi ve dağıtımını suç kapsamına alan yasa tasarısını onayladı.



Adalet Bakanı Christine Lambrecht gizli bir şekilde kadınların etek altı fotoğraflarının çekilmesinin "utanç verici ve özel alanlarının fütursuzca ihlali" olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle