Almanya'da eski Bakan Giffey'in doktor unvanı intihal gerekçesiyle geri alındı
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Almanya'da eski Bakan Giffey'in doktor unvanı intihal gerekçesiyle geri alındı

Almanya'da eski Bakan Giffey'in doktor unvanı intihal gerekçesiyle geri alındı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da Berlin Hür Üniversitesi, eski Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Franziska Giffey'in doktor unvanının, hazırladığı tezde intihal olduğu gerekçesiyle geri alındığını duyurdu.

Almanya'da Berlin Hür Üniversitesi, eski Almanya Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanı Franziska Giffey'in doktor unvanının, hazırladığı tezde intihal olduğu gerekçesiyle geri alındığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversite yönetiminin Giffey'in doktora unvanının geri alınması yönündeki kararı oy birliğiyle aldığı belirtildi.

Giffey'in "Avrupa'nın Vatandaşlara Giden Yolu - Avrupa Komisyonunun Sivil Toplum Katılımına İlişkin Politikası" konulu doktora tezini yazdığı ve 2010'da doktor unvanını aldığı anımsatılan açıklamada, eski bakanın doktor unvanının geri alınmasına sebep olarak başka yazarlardan yapılan alıntıların gerekli şekilde kaynak olarak belirtilmemesi gösterildi.

Giffey, doktora tezine ilişkin tartışmalardan dolayı 19 Mayıs'ta bakanlık görevinden istifa etmişti.

Sosyal Demokrat Partinin (SPD) 26 Eylül'de yapılacak Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde Berlin Eyalet Başbakan adayı olan Giffey adaylıktan vazgeçmeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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Almanya'da eski Bakan Giffey'in doktor unvanı intihal gerekçesiyle geri alındı - Haberler
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