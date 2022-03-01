Almanya'da eşini öldürüp gömen koca, Gaziantep'te tutuklandı

GAZİANTEP (DHA) - ALMANYA'da eşi Elif Uzunoğlan'ı boğarak öldürüp evinin bahçesine gömen Hüseyin Uzunoğlan, gözaltına alındığı Gaziantep'te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Berlin'e 60 kilometre mesafedeki Fehrbellin'de yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi. Uzunoğlan, eşinin nerede olduğunu soran yakınlarına, kendisini terk ettiğini söyledi. Durumdan şüphelenen Elif Uzunoğlan'ın yakınları, polise bildirdi. Harekete geçen Türk ve Alman güvenlik güçleri, ortak çalışma başlattı. Ekipler, Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına aldı.

Elif Uzunoğlan'ın cansız bedeni Almanya'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye gönderilirken, Hüseyin Uzunoğlan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.