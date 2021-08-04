Almanya'da, Esed rejimi saflarında savaş suçu işlediği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı
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Almanya'da, Esed rejimi saflarında savaş suçu işlediği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı

Almanya'da, Esed rejimi saflarında savaş suçu işlediği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da Suriye vatandaşı Mouafak Al D'nin Suriye'de Esed rejimi saflarındayken sivilleri hedef aldığı ve savaş suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da Suriye vatandaşı Mouafak Al D'nin Suriye'de Esed rejimi saflarındayken sivilleri hedef aldığı ve savaş suçu işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mouafak Al D'nin 2014'te Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistinli mültecilere dağıttığı yardım paketlerini alan sivillerin üzerine el bombası atmak ve 7 kişinin ölümüne neden olmakla suçlandığı ifade edildi.

Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Free Palestine Movement üyesi Mouafak Al D'nin hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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