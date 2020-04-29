Almanya'da eşcinsellik için 'hastalık' diyen Türk doktor görevden alındı
Almanya'da kalp hastalıkları uzmanı Metin Çakır'ın sosyal medya hesabından eşcinselliği "hastalık" olarak nitelendirmesinin ardından görevinden alındığı belirtildi.
29.04.2020 01:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 01:21
Almanya'da kalp hastalıkları uzmanı Metin Çakır'ın sosyal medya hesabından eşcinselliği "hastalık" olarak nitelendirmesinin ardından görevinden alındığı belirtildi.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Karlsruhe'deki Helius kliniğinde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Metin Çakır, sosyal medya hesabından, "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" paylaşımında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com