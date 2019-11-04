Almanya'da 'eşcinselliği düzeltme tedavisi'ni yasaklamak için yasa tasarısı hazırlandı

04.11.2019 12:05

Almanya, "eşcinsellik onarım terapisini" yasaklamaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn tarafından açıklanan yasa tasarısı 18 yaşından küçük kişiler için bu "terapinin" yasaklanmasını öngörüyor.

"Terapiye" yetişkinlerde ise sadece belirli koşullarda izin verilecek.

Bunun için söz konusu kişinin "kandırılmadığı, zorlanmadığı ve tehdit edilmediğinin kanıtlanması" şartı aranacak.

16-18 yaş arasındaki kişilerde ise "terapi görecek" kişinin riskleri ve olası sonuçları anlayabilecek durumda olduğuna ilişkin kanıt istenecek.

Bu "terapi" dini liderler ve psikoterapistler tarafından uygulanıyor. Ülkede her yıl 1000 kadar kişinin "terapi" gördüğü belirtiliyor.

Tasarıda yasayı ihlal edenlerin para ve bir yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor.

'Eşcinsellik bir hastalık değil, tedavi gerektirmiyor'

Kendisi de eşcinsel olan Sağlık Bakanı Spahn, Alman yayın kuruluşu RND'ye LGBT+'nın bir hastalık olmadığını, bu nedenle tedavi de gerektirmediğini söyledi.

Spahn, "Bu yasa eşcinselliği yüzünden sıkıntı çeken kişilere hiçbir sorunları olmadığı mesajını gönderecek" dedi.

"Eşcinsellik onarım terapisi" sıklıkla çocuk ve ergenlik yaşlarındaki kişilere uygulanıyor. Bu yöntem elektroşok ve "kaçınmalı şartlandırma" gibi teknikleri içeriyor.

Uzmanlar, etkinliği kanıtlanmayan "terapinin" depresyon, anksiyete ve yüksek intihar riskine yol açtığını söylüyor.