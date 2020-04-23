Almanya'da Esad'ın 2 istihbarat subayının yargılanmasına başlandı
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Almanya, Suriye, 3. Sayfa, Haber

Almanya'da Esad'ın 2 istihbarat subayının yargılanmasına başlandı

Almanya'nın Koblenz şehrinde bulunan Bölge Yüksek Mahkemesinde Suriye'de Esad rejiminde görevli 2 istihbarat subayının yargılanmasına başlandı.

23.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:28
Almanya'da Esad'ın 2 istihbarat subayının yargılanmasına başlandı

Almanya'nın Koblenz şehrinde bulunan Bölge Yüksek Mahkemesinde Suriye'de Esad rejiminde görevli 2 istihbarat subayının yargılanmasına başlandı.

Almaya'nın Koblenz şehrinde bulunan Bölge Yüksek Mahkemesinde tarihi bir dava başladı. Suriye'de 2011-2012 yılları arasında Esad rejiminde istihbarat subayı olarak görevli olan Anwar R. ve Eyad A.'nın yargılanmasına başlandı, 2 subayın hakkında Şam'da bulunan bir hapishanede 58 kişiyi öldürmek, 4 bin kişiye işkence yapmak ve tecavüz suçlamaları ile dava açıldı. Yargılanan subaylardan birinin Esad'ın gizli servisi olarak bilinen İdare el-Muhaberat al-Ama'da görevli olduğu bilinirken, servisin 2 numaralı adamı konumunda bulunuyor. Suriye'den Almanya'ya kaçan bir insan hakları avukatı tarafından tanınan 57 yaşındaki Anwar R., geçen yıl şubat ayında Berlin'de tutuklandı.

Yetkililer, mahkemeyi insan hakları örgütlerinin yakından takip ettiğini bildirirken, hukuk çevreleri başka bir ülkede suç işleyenlerin yargılanabilmesi için birçok belgeye ve tanığın şahitliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. - KÖLN

Kaynak: İHA

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