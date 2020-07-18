Almanya'da Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki saldırıları protesto edildi
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Almanya'da Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki saldırıları protesto edildi

Almanya'da Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırıları protesto edildi.

Almanya'da Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki saldırıları protesto edildi
18.07.2020 20:17 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:21

Almanya'da Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırıları protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Ermenistan Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarını protesto etti. Azerbaycan sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği protestoya Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları da destek verdi. Göstericiler, "Ermeni terörünü durdurun", "Karabağ bizimdir, bizim Olacak", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "İki devlet bir milletiz" sloganları atarken, ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları taşıdılar.

Almanya Azerbaycanlıları Diaspora Organizasyonları Başkanı Dr. Yaşar Musayev, yaptığı açıklamada, "Bugün Berlin'deki Ermenistan Büyükelçiliği önünde, Azerbaycanlılar, Türk kardeşlerimiz ve Azerbaycan'ı seven, hakkı seven bütün vatandaşlar burada Ermenistan saldırılarına itiraz etmek için toplandık" ifadelerini kullandı. Son 30 yılda Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermeniler tarafından işgal edildiğini vurgulayan Musayev, son 12 yılda ise Ermenilerin saldırıları sonucu birçok sivil ve asker şehit oldu.

"TOPRAKLARIMIZDA İKİNCİ BİR ERMENİ DEVLETİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Başkan Musayev, "Kardeş Türk halkına minnettarlığımızı bildiririz. Türkiye devlet olarak arkamızda duruyor; aslında aynı zamanda hakkın ve adaletin yanında duruyor. Bu bakımdan bütün Türk kardeşlerimize, bu zor anımızda bizi yalnız bırakmadıkları için Azerbaycan kardeşi olarak teşekkürlerimizi bildiririz. Umut ediyoruz ki, işgal edilen Azerbaycan topraklarını kurtaracağız. Buna şüphemiz yok; bu sadece zaman işidir. Ermeniler ve onların destekçileri bilmelidir ki Azerbaycan devleti kendi topraklarında ikinci bir Ermeni devletinin kurulmasına hiçbir zaman müsaade etmeyecektir" dedi.

Berlin polisinin geniş güvenlik önlemeleri aldığı protestolar sırasında büyükelçilik önündeki yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, gösteriler yaklaşık 2 saat sürdü. Protestonun ardından göstericiler olaysız bir şekilde dağıldı.

(Mahmut Tosun/İHA)

Kaynak: İHA

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