Almanya'da enflasyon yüzde 1.4'e geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) geçici verilerine göre Almanya'da tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 arttı.

29.08.2019 16:27
Almanya'da enflasyon yüzde 1.4'e geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) geçici verilerine göre Almanya'da tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 arttı. Böylece, Ağustos ayı enflasyonu, Temmuz'da açıklanan yüzde 1.7'lik enflasyona göre azaldı.

Tüketici fiyat endeksi (CPI) Ağustos'ta aylık yüzde 0.2 geriledi. Alman harmonize tüketici fiyat endeksi, aylık yüzde 0.1 düşmesine rağmen, Ağustos'ta yıllık yüzde 1.0 yükseldi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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