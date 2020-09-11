Almanya'da enflasyon yüzde 0 çıktı
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Almanya'da enflasyon yüzde 0 çıktı

Almanya'da hükümetin KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Ağustos ayı enflasyonu sıfır noktasına geriledi.

Almanya'da enflasyon yüzde 0 çıktı
11.09.2020 19:20 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:35

Almanya'da hükümetin KDV indirimi ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Ağustos ayı enflasyonu sıfır noktasına geriledi. Hükümet KDV'de yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 3'lük indirime gitmişti.Almanya'da Ağustos ayı enflasyonu yüzde 0 olarak kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi, Tüketici Fiyat Endeksinin Temmuz ayına göre yüzde 0,1 oranında azalarak yüzde 0'a düştüğünü bildirdi.

Enflasyondaki düşüşte hükümetin koronavirüs salgınına karşı tüketimi teşvik için katma değer vergisinde (KDV) yaptığı indirim ve enerji fiyatlarındaki düşüş rol oynadı. Hükümet KDV oranını 1 Temmuz'da yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü. Gıda maddeleri ve kitap gibi kalemlere uygulanan yüzde 7'lik indirimli KDV oranı ise yüzde 5'e indirilmişti.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre fiyatlarda en büyük düşüş enerjide kaydedildi. Ağustos'ta enerji fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 6,3 oranında azaldı. Isınma amaçlı kullanılan yakıtın fiyatı yüzde 32,7, taşıtlarda kullanılan yakıtın fiyatı da yüzde 11,3 oranında ucuzladı. Elektrik fiyatları ise yüzde 2,1 arttı.

Ağustos'ta gıda fiyatlarında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,7 ile hafif artış kaydedildi. Geçen yıl Ağustos ayına göre sebze fiyatları yüzde 6,8 oranında ucuzlarken meyvede yüzde 5,8, et ve et ürünlerinde yüzde 4,8'lik artış kaydedildi.

AFP/BK,HT

(c)?

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yorumları (1)
DÜRBÜNLÜ: İşte Almanya bu yüzden bizi kıskanıyor işte. Sıfır almış kalmış sınıfta. Biz 10 aldık PEKİYİ..Sonra Kanaat notu ile 11,88 oldu YILDIZLI PEKİYİ. tabi ki kıskanacak Almanya en çok da Havaalanını kıskanıyor..Bizim bütün devlet erkanı Almanların ürettiği 3 Milyon Liralık makam arabalarına biniyor Alman binemiyor..Arapları da kıskanıyorlar Almanlar. Onlar da Altın kaplama araba yaptırıyor 10 milyon liraya Almanlar satıyor. HANGİ ALMAN BİNEBİLİYOR milyonluk arabaya?ITİBAR Meselesi.Itibarımız çok yüksek.
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