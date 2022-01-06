Almanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde

Almanya'da tüketici fiyatlarındaki artış 2021'in son ayında da devam etti. Aralık ayındaki yüzde 5,3'lük enflasyon, 1992'den beri kaydedilen en yüksek fiyat artışına işaret etti. Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, Aralık 2021'e ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, geçen Aralık'ta tüketici fiyatları 2020 yılının Aralık ayına kıyasla yüzde 5,3 arttı. Bu, neredeyse son 30 yılın en yüksek enflasyon değeri olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da bir önceki en yüksek enflasyon, Batı ve Doğu Almanya'nın yeniden birleşmesi sonrasında Doğu Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış sonucu yüzde 5,8 ile Haziran 1992'de kaydedilmişti.

Yıllık ortalama enflasyon 3,1

Federal İstatistik Dairesi verileri, Almanya'da 2021'de enflasyonun yıllık ortalamasının ise yüzde 3,1 olduğunu ortaya koydu. Bu da 1993 yılından beri kaydedilen en yüksek değer oldu. Almanya'da 2020 yılında ortalama enflasyon yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Önceki aylarda olduğu gibi Aralık'ta da özellikle enerji fiyatları ciddi şekilde arttı. Enerji fiyatlarındaki artış yüzde 18,3 olarak açıklandı. Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 6, ev kiraları dahil hizmet fiyatlarıysa yüzde 3,1 arttı.

Tüketici fiyatları, Aralık'ta bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,5 artış gösterdi.

Federal İstatistik Dairesi, detaylı verileri 19 Ocak'ta yayımlayacak.

Almanya'da Kasım ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 5,2 olduğu açıklanmıştı.

Fiyatlar neden artıyor?

Almanya'da hayat pahalılığındaki artışın en önemli sebeplerinden biri enerji fiyatlarının yükselmesi olarak görülüyor. Pandemide katma değer vergisinin geçici olarak azaltılmasına yönelik uygulamanın son bulması da fiyat artışlarında rol oynadı. Pandemi kaynaklı tedarik sıkıntıları ve kıtlıklar da tüketicinin cebini etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Ayrıca Almanya'da Ocak 2021'de yürürlüğe giren ve ton başına 25 euro ödeme yapılmasını öngören karbondioksit fiyatlandırma sistemi de tüketici fiyatlarını etkiledi. Bu yılın başında bu vergi, ton başına 30 euroya yükseltildi.

2022 öngörüsü

Ekonomistler, Almanya'da enflasyon oranlarının düşmesinin zaman alabileceği görüşünde.

Enflasyonun 2022'de yüzde 3 seviyesinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kiel ve ifo enstitülerindeki araştırmacılar, katma değer vergisindeki uygulamanın etkisinin 2022'ye yansımayacak olmasına karşın üretim maliyetlerinin artmasına neden olan tedarik zinciri sorunlarının kalıcı olduğuna dikkat çekiyor.

Enerji fiyatlarındaki artışın da enflasyonu bir süre daha yüksek seviyelerde tutmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü, "Gaz tedarikçileriyle yapılan uzun vadeli kontratlar nedeniyle doğal gaz fiyatlarındaki ciddi artışın 2022'nin başına kadar tüketiciye ulaşmaması muhtemel" açıklamasında bulundu.

Deutsche Welle - Son Dakika Haberleri

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