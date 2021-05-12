Almanya'da enflasyon, nisanda son 2 yılın en yükseğinde
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Almanya'da enflasyon, nisanda son 2 yılın en yükseğinde

Almanya'da enflasyon, nisanda son 2 yılın en yükseğinde
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da martta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, yüksek yakıt fiyatlarının etkisiyle nisanda yüzde 2'ye çıktı.

Almanya'da martta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, yüksek yakıt fiyatlarının etkisiyle nisanda yüzde 2'ye çıktı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, martta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 2'ye çıkarak son 2 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,7 artış kaydetti.

Enerji ürünlerinin fiyatları nisanda yıllık yüzde 7,9 arttı. Motor yakıtı fiyatlarında yıllık yüzde 23,3 artış yaşanırken, elektrik fiyatlarında ise yüzde 0,2 düşüş görüldü.

Ülkede gıda fiyatlarındaki artışın, nisanda yıllık yüzde 1,9 olması dikkati çekerken, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,4 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise martta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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