Almanya'da elektrikli otomobiller için şarj istasyonu sayısında büyük artış
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Almanya'da elektrikli otomobiller için şarj istasyonu sayısında büyük artış

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ülkelerden Almanya'da elektrikli otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı son 12 ayda 10 bin artarak 27 bin 730'a ulaştı.

Almanya'da elektrikli otomobiller için şarj istasyonu sayısında büyük artış
08.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:55

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ülkelerden Almanya'da elektrikli otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı son 12 ayda 10 bin artarak 27 bin 730'a ulaştı.

Almanya, Enerji ve Su Endüstrileri Birliği'nin (BDEW) açıkladığı verilere göre, ülkede elektrikli otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı, bu yılın mayıs ayı sonunda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artış kaydetti.

Elektrikli otomobillere hizmet veren şarj istasyonlarının sayısı, 10 bin artışla 27 bin 730'a ulaştı.

Bavyera, 6 bin 353 istasyonla en fazla şarj istasyonuna sahip eyalet olurken, Bavyera'yı, 4 bin 950 ile Baden-Württemberg eyaleti izledi.

BDEW'den yapılan açıklamada, ülkede elektrikli ve şarj edilebilir hibrit motoru olan 280 bin otomobilin trafiğe kayıtlı olduğu belirtilerek, 27 bin 700 şarj istasyonunun 440 bin elektrikli otomobili şarj etmek yeterli olacağı kaydedildi.

BDEW Üst Yöneticisi (CEO) Kerstin Andreae, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu şarj istasyonlarının artmasının memnuniyet verici olduğunu aktararak, "Enerji endüstrisi, ulaşım sektörünün dönüşümüne önemli bir katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Korona krizinin şarj istasyonu operatörleri için de büyük zorluklar oluşturduğunu vurgulayan Andreae, "Elektromobilite sadece iklimin korunması için önemli bir faktör değil, aynı zamanda özellikle mevcut zor ekonomik durumda da etkili bir itici ekonomik motor haline gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıt istasyonlarına şarj yerleri konulması mecburi hale gelecek

Öte yandan, Alman hükümeti, elektrikli otomobillerde tüketicilerin şarj endişelerini gidermek ve bu araçları yaygınlaştırmak için akaryakıt istasyonlarına şarj yerleri konulmasını mecburi hale getirmeye hazırlanıyor.

Alman hükümetinin geçen hafta açıkladığı 130 milyar avroluk teşvik paketinde, elektrikli otomobillerin günlük kullanıma geçmesinin hızlandırılması için ülke genelinde 14 bin 118 akaryakıt istasyonunda elektrikli otomobillerin şarj edilebilmesi için olanak sağlanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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