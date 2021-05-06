Almanya'da elektrikli otomobil üretimine geçiş 100 bin kişiyi işsiz bırakabilir
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Almanya'da elektrikli otomobil üretimine geçiş 100 bin kişiyi işsiz bırakabilir

Almanya'da elektrikli otomobil üretimine geçiş 100 bin kişiyi işsiz bırakabilir
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da, elektrikli otomobil üretimine yönelik otomotiv sanayisindeki yapısal değişimin yaklaşık 100 bin kişinin işsiz kalmasına neden olması bekleniyor.

Almanya'da, elektrikli otomobil üretimine yönelik otomotiv sanayisindeki yapısal değişimin yaklaşık 100 bin kişinin işsiz kalmasına neden olması bekleniyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) çalışmasına göre, Alman otomotiv sanayisinin, içten yanmalı motorları bırakıp elektrikli otomobil üretimine geçmesi ülkeye pahalıya mal olacak.

Şehirlerdeki hareketlilikte elektrikli otomobile yönelik yapısal değişimden 2025'e kadar ülkedeki 178 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Çalışmaya göre, Almanya'da otomotiv üretiminde çalışan yaklaşık 75 bin kişinin 2025'e kadar emekli olması öngörülüyor. Bu çalışanların yaklaşık 39 bini doğrudan otomotiv üretiminde istihdam ediliyor. 2030'a kadar 73 bini doğrudan üretimde olmak üzere otomotiv sanayisindeki 147 bin kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor.

Elektrikli hareketliğe geçişle yaşanan yapısal dönüşümden doğrudan etkilenen ürün gruplarının değeri 2015-2019 döneminde yüzde 13 düşerek 22 milyar avronun üzerine çıkarken, söz konusu ürün gruplarında çalışan personel sayısı da 8 bin azaldı.

"Sektörde yok olacak işlerin sayısı emekli olan çalışan sayısından yüksek olacak"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Elektrikli hareketliliğe geçiş, özellikle KOBİ'lerin yoğun olduğu otomotiv tedarikçileri için büyük bir zorluk." ifadesini kullandı.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Dr. Oliver Falck da gelecek yıllarda içten yanmalı motorların üretiminin azalması nedeniyle Alman otomotiv sektöründe yok olacak işlerin sayısının sektörden emekli olan çalışan sayısından daha yüksek olacağını bildirdi.

Falck, "Üretim rakamlarındaki gelişmeler şimdiden bize elektrikli otomobiller için içten yanmalı motorlardan çok farklı parçalara ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Ancak bu dönüşüm, çalışan sayısında henüz aynı derecede kendini göstermedi." değerlendirmesinde bulundu.

Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturuyor

Verilen bilgiye göre, elektrikli motorlar, petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, Alman üreticiler, bu tartışmalardan sonra elektrikli otomobiller için 100 milyar avrodan fazla yatırım yapacaklarını açıkladı.

Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturuyor. Ülkede istihdamın yüzde 3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor.

Ifo'ya göre, Almanya'da üretilen otomobillerin yüzde 70'i İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'ye ihracat ediliyor. Çin de İngiltere ve ABD'nin ardından Alman üreticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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