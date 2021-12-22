Almanya'da elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı 50 bin üzerine çıktı
Almanya'da enerji piyasası düzenleyici kurumu olarak faaliyet gösteren Federal Ağ İdaresi (BNetzA), ülkede kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısının bu yıl 11 bin 600 arttığını bildirdi.
Almanya'da enerji piyasası düzenleyici kurumu olarak faaliyet gösteren Federal Ağ İdaresi (BNetzA), ülkede kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısının bu yıl 11 bin 600 arttığını bildirdi.
BNetzA tarafından yapılan açıklamada, 1 Aralık itibariyle Almanya'da kamuya açık 50 bin 901 elektrikli otomobil şarj istasyonu bulunduğu belirtildi.
1 Aralık 2020'ye göre söz konusu istasyonlarda 11 bin 600 artış olduğunun belirtildiği açıklamada, 1 Aralık 2019'da ise ülkede 28 bin 671 şarj istasyonu olduğu hatırlatıldı.
Şarj istasyonları sektöründe 3 bin 500'den fazla operatör olduğunun belirtildiği açıklamada, ülkede bu alanda toplamda yaklaşık 1,5 gigawatt genel şarj kapasitesi kurulduğu bildirildi.
Gelecekteki hareketliliğin (mobility) "iklim dostu" olmasını hedefleyen Alman hükümeti, 2030'a kadar 1 milyon şarj istasyonu kurarak ülkenin elektrikli otomobil altyapısını sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Hükümet, elektrikli otomobil satın alanlara 6 bin avroya kadar teşvik sağlıyor .
Bu arada, Almanya'da 1 milyondan fazla istihdam, otomobil sektörüyle ilgili işlerden sağlanıyor.
AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri