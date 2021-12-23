Almanya'da elektrikli araçlara ödenen teşvik 3 milyar avronun üzerine çıktı

Almanya'da elektrikli araçlar için devlet tarafından sağlanan teşviklerin değeri 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık 4,7 kat artarak 3 milyar avroyu aştı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Federal Ekonomi ve İhracat Kontrolü Dairesi'ne (BAFA) dayandırdığı habere göre, ülkede elektrikli ve plug-in hibrit araçlara yönelik devlet teşvikleri 2021'de geçen yıla kıyasla 4,7 kat arttı.

2020'de söz konusu araçlar için 652 milyon avro teşvik verilirken, bu rakam 2021'de 3 milyar avroyu aştı. Teşvikler için başvuran sayısı da 229 bin 951'den 585 bine yükseldi.

Alman hükümetinin süresi bu yılın sonunda dolacak teşvikleri 2022 sonuna uzatması beklenirken, hükümetin, teşvikleri uzatarak ülkede elektrikli araçlara olan talebi artırması hedefleniyor.

Emisyon salımı hedeflerine ulaşmak için 2030'a kadar trafikte 15 milyon elektrikli otomobilin olmasının amaçlandığı ülkede, liste fiyatı 40 bin avronun altında olan elektrikli otomobiller için 9 bin avro devlet ve üretici teşviki bulunuyor.

Öte yandan, Almanya'da enerji piyasası düzenleyici kurumu olarak faaliyet gösteren Federal Ağ İdaresi'nin (BNetzA) verilerine göre, ülkede kamuya açık elektrikli otomobil şarj istasyonu sayısı 1 Aralık itibariyle 11 bin 600 artarak 50 bin 901'e yükseldi.

Gelecekteki hareketliliğin (mobility) "iklim dostu" olmasını hedefleyen Alman hükümeti, 2030'a kadar 1 milyon şarj istasyonu kurarak ülkenin elektrikli otomobil altyapısını sağlamlaştırmayı hedefliyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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