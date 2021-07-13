Almanya'da elektrik tüketimi tahminlerden daha fazla artacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da elektrik tüketimi tahminlerden daha fazla artacak

Almanya'da elektrik tüketimi tahminlerden daha fazla artacak
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da 2030 yılına kadar tahmin edildiğinden çok daha fazla elektrik tüketiminin gerçekleşmesi bekleniyor.

Almanya'da 2030 yılına kadar tahmin edildiğinden çok daha fazla elektrik tüketiminin gerçekleşmesi bekleniyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, bakanlığın yaptırdığı araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak, ülkede 2030 yılında enerji tüketiminin 645-665 terrawat/saate çıkacağının beklenildiğini belirtti.

Bunun önceki varsayımlara göre yüzde 15'lik bir artış anlamında geldiğini aktaran Altmaier, yüksek elektrik talebinin, hükümetin iklimi koruma hedefleri, binalara daha fazla ısı pompası kurulması ve elektrikli otomobiller için beklenmedik şekilde güçlü bir pazar artışı öngörülmesi gibi etkenlerden kaynaklandığını anlattı.

Altmaier, 2030 yılına kadar 14 milyon elektrikli aracın sokaklarda olacağının varsayıldığını, bu sayının daha önce en fazla 10 milyon olarak ön görüldüğünü hatırlattı.

Almanya'nın gelecekte elektriğini daha çok yenilenebilir enerjiden elde edeceğini ifade eden Altmaier, rüzgar ve güneş enerjisine dair çalışmaların artırılmasına yönelik hedeflerin yükseltileceğini söyledi.

Altmaier, elektrik tüketimine ilişkin ayrıntılı hesaplamanın eylül ayında yapılacak genel seçimlerden sonra, sonbaharda, açıklanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli...
Erdoğan: 'Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli...
Erdoğan: "Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin yeni baştan yapılandığı şu süreçte Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Deniz Akkaya Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Fatih Terim Şenol Güneş Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da elektrik tüketimi tahminlerden daha fazla artacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:20:39. #1.15#

title