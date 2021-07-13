Almanya'da elektrik tüketimi tahminlerden daha fazla artacak

Almanya'da 2030 yılına kadar tahmin edildiğinden çok daha fazla elektrik tüketiminin gerçekleşmesi bekleniyor.

Almanya'da 2030 yılına kadar tahmin edildiğinden çok daha fazla elektrik tüketiminin gerçekleşmesi bekleniyor.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, bakanlığın yaptırdığı araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak, ülkede 2030 yılında enerji tüketiminin 645-665 terrawat/saate çıkacağının beklenildiğini belirtti.

Bunun önceki varsayımlara göre yüzde 15'lik bir artış anlamında geldiğini aktaran Altmaier, yüksek elektrik talebinin, hükümetin iklimi koruma hedefleri, binalara daha fazla ısı pompası kurulması ve elektrikli otomobiller için beklenmedik şekilde güçlü bir pazar artışı öngörülmesi gibi etkenlerden kaynaklandığını anlattı.

Altmaier, 2030 yılına kadar 14 milyon elektrikli aracın sokaklarda olacağının varsayıldığını, bu sayının daha önce en fazla 10 milyon olarak ön görüldüğünü hatırlattı.

Almanya'nın gelecekte elektriğini daha çok yenilenebilir enerjiden elde edeceğini ifade eden Altmaier, rüzgar ve güneş enerjisine dair çalışmaların artırılmasına yönelik hedeflerin yükseltileceğini söyledi.

Altmaier, elektrik tüketimine ilişkin ayrıntılı hesaplamanın eylül ayında yapılacak genel seçimlerden sonra, sonbaharda, açıklanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay