Almanya'da ele geçirilen uyuşturucu miktarı arttı

07.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:28

Almanya'da ele geçirilen uyuşturucu miktarının arttığı bildirildi.



Alman hükümetinin, Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grubu'nun soru önergesine verdiği cevapta, 2019'da 918 kilogram eroin ve 10 bin 93 kilogram kokain ele geçirildiği belirtilerek 2018'de yakalanan eroin miktarının 163, kokain miktarının da 3 bin 211 kilogram olduğu anımsatıldı.



Ele geçirilen sentetik uyuşturucu maddelerinin miktarının da arttığına işaret edilerek, 2019'da 1529 kilogram amfetamin ve 131 kilogram "Chrysal" adlı maddeye el konulduğu aktarıldı.

Öte yandan 2018'e göre 2019'da ele geçirilen esrar miktarının 1158'den 350 kilograma düştüğü kaydedildi.

Uyuşturucunun hava, kara ve deniz yoluyla Almanya'ya sokulduğu ve bunun için tüm taşıma araçlarının kullanıldığı belirtilerek, "Örneğin ülkede ele geçirilen esrarın büyük bir miktarı Fas'tan geldi ve Hollanda, İspanya veya Fransa üzerinden Almanya'ya getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Afganistan, Pakistan ve İran'dan getirilen eroinin Balkan güzergahı üzerinden, Güney Amerika ülkelerinden gelen kokainin de gemiyle veya kuryeler aracılığıyla uçakla Almanya'ya ulaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA