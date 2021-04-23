Almanya'da ekonomik toparlanma nisanda bileşik PMI ile ivme kaybetti
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Almanya'da ekonomik toparlanma nisanda bileşik PMI ile ivme kaybetti

Almanya'da ekonomik toparlanma nisanda bileşik PMI ile ivme kaybetti
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da, Kovid-19 salgını tedbirlerinin sıkılaştırılarak devam etmesinin hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri dolayısıyla bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 56 puana geriledi.

Almanya'da, Kovid-19 salgını tedbirlerinin sıkılaştırılarak devam etmesinin hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri dolayısıyla bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 56 puana geriledi.

IHS Markit, nisan ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da martta 57,3 puan ile 37 ayın en yüksek seviyesinde olan bileşik PMI, nisanda 56 puan olarak tespit edildi. Beklenti endeksin 56,8 puana yükselmesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi marttaki 51,5'ten nisanda 50,5'e inerken, ülkede imalat sektörü PMI ise marttaki 66,6'dan nisanda 66,4'e geriledi. Beklenti imalat endeksinin 65,8 puana gerilemesi yönündeydi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınında 3. dalganın Alman hizmet sektörünün nisanda toparlanmasını engellediğini belirterek, "Bunun yanında imalat sektöründe canlılık devam ediyor fakat tedarik zincirinde gecikme sektörde büyümeyi sınırlıyor." dedi.

Sanayinin tedarik zincirlerinde talep ve arz dengesizliğinin şirketlerin maliyetlerini artırmaya devam ettiğine işaret eden Smith "Bu maliyetler şu anda 10 yıldan beri en hızlı şekilde yükseliyor." ifadesini kullandı.

İmalat sektöründe fiyatların ürünlere yönelik güçlü talebe göre ayarlandığını ifade eden Smith, hizmet sektöründeki şirketlerin fiyatlar konusunda talebin düşük kalması nedeniyle "temkinli" olduklarını kaydetti.

Almanya, İngiltere gibi diğer ülkelere göre nispeten yavaş aşılama kampanyası ile Kovid-19'da 3.dalgayı kontrol altına almak için mücadele veriyor.

Öte yandan, Alman hükümetinin 27 Nisan'da bu yıla ilişkin yüzde 3'lük GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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