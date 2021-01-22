Almanya'da ekonomik toparlanma ivme kaybetmeye devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya'da ekonomik toparlanma ivme kaybetmeye devam etti

22.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:14
Almanya'da ekonomik toparlanma ivme kaybetmeye devam etti

Almanya'da, ocak ayında Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerin sıkılaştırılması hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkiler dolayısıyla bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 1,2 puan düşerek 50,8 puana geriledi.

Almanya'da, ocak ayında Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerin sıkılaştırılması hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkiler dolayısıyla bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 1,2 puan düşerek 50,8 puana geriledi.

IHS Markit, ocak ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da Aralık 2020'de 52 olan bileşik PMI, ocakta 50,8 puan olarak tespit edildi. Söz konusu veri, son 7 ayın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 50,3 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi aralıkta 47 seviyesinden ocakta 46,8'e inerken, ülkede imalat sektörü PMI ise aralıktaki 58,3 seviyesinden ocakta 57'ye geriledi. İmalat sektöründeki PMI verisi son 4 ayın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

Alman ekonomisi yeni yıla yavaş bir başlangıç ??yaptı

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ocak PMI verilerinde imalat sektörü verilerinin hafif bir ivme kaybı yaşanmasına rağmen güçlü kaldığını, fakat hizmet sektörü verisinin daha da bozulduğunu belirtti.

Smith, "Sonuç olarak, Alman ekonomisi yeni yıla yavaş bir başlangıç ??yaptı. Mevcut Kovid-19 kısıtlamaların en azından şubat ortasına kadar uzatılması önümüzdeki birkaç hafta için ekonomik faaliyetlerde bir şeyin değişmeyeceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

19 Ocak'ta Almanya'da Kovid-19 salgınına karşı mücadelede 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak'a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat'a kadar uzatıldı.

Ekonomistler, sıkılaştırılan tedbirler imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın ilk çeyreğinde durgunlaşmasını bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Fahrettin Koca
Magazin Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da ekonomik toparlanma ivme kaybetmeye devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:14:43. #1.14#
title