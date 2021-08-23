Almanya'da ekonomik toparlanma ağustosta ivme kaybetti
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Almanya'da ekonomik toparlanma ağustosta ivme kaybetti

Almanya'da ekonomik toparlanma ağustosta ivme kaybetti
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta son 2 ayın en düşük seviyesi olan 60,6 puana geriledi.

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta son 2 ayın en düşük seviyesi olan 60,6 puana geriledi.

IHS Markit, ağustos ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da temmuzda 62,4 puan bileşik PMI, ağustosta 60,6 puan olarak tespit edildi. Bu da Haziran 2021'den beri en düşük değer olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 62,2 puana gerilemesi yönündeydi.

Temmuzda 61,8 olan hizmet sektörü PMI verisi ağustosta 61,5'e gerileyerek, son 2 ayın en düşük seviyesine indi.

İmalat sektörü PMI ise temmuzda 65,9 iken ağustosta 62,7'ye indi. Söz konusu rakam son 7 ayın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti. Beklenti imalat endeksinin 65 puana düşmesi yönündeydi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

"Hizmet sektörü talebin artmasıyla ekonomik büyümede itici gücü imalattan devraldı"

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da ekonomik büyümede toparlanma temmuzdan beri yavaşlamış olsa da verilerin üçüncü çeyrekte ikinci çeyrekteki yüzde 1,5'den daha güçlü bir büyümeye işaret ettiğini belirtti.

Smith, "(Üçüncü çeyrekte güçlü büyüme) Bu, üretim seviyelerinin tedarik darboğazları nedeniyle genişleyemediği ve şirketlerin rekor maliyet artışlarının baskısı altında kaldığı imalat sektöründe daha fazla yavaşlama belirtilerine rağmen gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da hizmet sektörünün talebin artmasıyla ekonomik büyümede itici gücü imalat sektöründen devraldığını belirten Smith, şirketlerin maliyet baskısıyla karşı karşıya olmasına rağmen istihdam piyasasının hızlı toparlanmasının "cesaret verici" olduğunu kaydetti.

Salgının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesi sekteye uğrayan Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 4'e yakın büyümesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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