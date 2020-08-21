Almanya'da ekonomik toparlanma ağustos bileşik PMI ile ivme kaybetti
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Almanya'da ekonomik toparlanma ağustos bileşik PMI ile ivme kaybetti

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustos ayında hizmet sektöründeki toparlanmanın ivme kaybetmesiyle 1,6 puan ile beklentilerin üzerinde düşerek 53,7 puana geriledi.

Almanya'da ekonomik toparlanma ağustos bileşik PMI ile ivme kaybetti
21.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:34

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustos ayında hizmet sektöründeki toparlanmanın ivme kaybetmesiyle 1,6 puan ile beklentilerin üzerinde düşerek 53,7 puana geriledi. Bu rakam ülkenin özel sektöründe Kovid-19 salgını sonrası toparlanmanın yavaşlaması olarak değerlendirildi.

IHS Markit tarafından hazırlanan öncü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da temmuzda 55,3 olan bileşik PMI, ağustosta 53,7 puan olarak tespit edildi. Beklenti endeksin 55 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi ağustosta 55,6'dan 50,8'e inerken, ülkede imalat sektörü PMI ise 51'den 53'e yükseldi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektöründeki faaliyetlerin, seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesi ve iç talebin zayıflamasına sebep olan istihdamdaki devam eden düşüş nedeniyle durmaya yakın olduğunu belirterek, "İmalat sektöründe istihdamda daha fazla kesinti yapılması, şirketlerin maliyetleri düşürmek için baskı altında kaldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ülkede, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için alınan önlemler, tüketim harcamalarında, şirketlerin yatırımlarında ve ticarette yüksek düşüşlere neden olduğundan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,1 daralmıştı.

Almanya'da hükümet Kovid-19 salgını nedeniyle GSYH'nın bu yıl yüzde 6,3 daralmasını ve gelecek yılda ise 5,2 genişlemesini bekliyor. Ülkede uzmanlar üçüncü çeyrekte büyüme beklerken, bazı uzmanlar ekonominin Kovid-19 krizi öncesi seviyelerine tekrar ulaşmasının 2021'nin sonuna kadar sürebileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

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