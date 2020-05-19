Almanya'da ekonomik güven mayısta yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da ekonomik güven mayısta yükseldi

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, mayısta geçen aya göre 22,8 puan artarak 51 puana yükseldi.

Almanya'da ekonomik güven mayısta yükseldi
19.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:30

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, mayısta geçen aya göre 22,8 puan artarak 51 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek altı aya ilişkin ekonomide beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla 22,8 puan arttı.

Nisanda 28,2 puan olan endeks, bu ay 51 puan seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin martta 32 puan olması yönündeydi. Endeksin beş yılın en yüksek seviyesine yükselmesi dikkati çekti.

Almanya'da mayıs ayı Cari Durum Endeksi ise nisan ayına kıyasla 2 puan azalarak eksi 93,5 puana indi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iyimserliğin yazdan itibaren ekonomide bir geri dönüş olacağından yükseldiğini belirterek, "Bu, her sektörde beklentilerdeki önemli iyileşmeyle görüldü. Ankete katılan uzmanlara göre, ekonomik büyümenin bu yılın dördüncü çeyreğinde yeniden hız kazanması bekleniyor. Ancak, arayı kapama süresi uzun olacak. Ekonomik üretim sadece 2022'de 2019 seviyesine tekrar ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Almanya ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçülme kaydetmişti. Ekonomide söz konusu daralma 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak ve şubat aylarında, Alman ekonomisine yönelik veriler bir toparlanma işaretleri gösterirken, mart ayında Kovid-19'un yayılmasını önlemek için alınan önlemler birçok ekonomik faaliyette kısıtlamaya gidilmesine sebep oldu.

Alman hükümeti bu yıl ekonominin yüzde 6,3 daralmasını bekliyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5 daralacağını öngörüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Haber
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Merve Boluğur Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Metin Oktay İlhan Cavcav Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Almanya'da ekonomik güven mayısta yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 14:30:14. #1.15#
title