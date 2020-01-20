Almanya'da düzenlenen Libya Zirvesi sona erdi (2)
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Almanya'da düzenlenen Libya Zirvesi sona erdi (2)

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı: * Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz.

20.01.2020 00:03 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:03
Almanya'da düzenlenen Libya Zirvesi sona erdi (2)

'nın başkenti 'de düzenlenen Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

* Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz.

Ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek ve denetleyecek teknik komiteler kurması için BM'ye çağrıda bulunuyoruz.* Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz.* Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz.* Ateşkesin başlamasından itibaren taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.

* BM himayesinde Berlin zirvesi sonrasında koordinasyonu sürdürmek için bir Uluslararası İzleme Komitesi oluşturuyoruz."


Kaynak: DHA
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