Almanya'da Düren Ülkücüler Derneği'ne molotoflu saldırı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da Düren Ülkücüler Derneği'ne molotoflu saldırı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Düren kentinde 'Düren Ülkü Ocağı Derneği'ne iki adet molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi.

Almanya'da Düren Ülkücüler Derneği'ne molotoflu saldırı
12.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:43
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Düren kentinde 'Düren Ülkü Ocağı Derneği'ne iki adet molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Kimiliği belirsiz kişi ve ya kişilerce düzenlenen saldırıda can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.

Almanya'da en çok Türk vatandaşının yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Düren kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Düren kentinde 'Düren Ülkü Ocağı Derneği'ne iki adet molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi.

GÖRGÜ TANIKLARINA GÖRE İKİ KİŞİ SALDIRDI

Olay ilgili DHA'ya konuşan Almanya Türk Federasyonuna bağlı Düren Ülkü Ocağı Başkanı Yaşar Delal koronavirüs salgınından dolayı derneğin kapalı olduğuna dikkat çekerek, "Bu gece saat 2: 30 sıralarında görgü tanıklarına göre, iki kişi yol üzerindeki metal kanal kapağını alarak derneğimizin camını kırarak içeriye iki tane Molotof kokteyl attı. Birisi içeriye düşmüş diğeri dışarıya düşmüş. Ateşi gören komşular, evden taşıdıkları sularla yangını söndürmüş.  Komşuların haber vermesiyle emniyet ve itfaiye olay yerine geldi. Polis şu anda inceleme yapıyor" ifadelerine yer verdi. 

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Delal yaptığı açıklamada, saldırıda can kaybı olmadığını dernek binasında maddi hasar meydana geldiğini ifade ederek, "Dışardan gördüğümüz kadarıyla derneğin büyük dış camı kırık, içeride ise molotofun verdiği hasarı henüz bilemiyoruz. Türkiye'nin Köln Konsolosumuzda şu an yolda olay yetine doğru geliyor" dedi. Olayla ilgili polis ve itfaiye incelemesinden sonra oluşan maddi hasar tespiti yapılacağı ifade edildi.


- Ren

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Fenerbahçe, Asamoah için kesenin ağzını açtı: 3 milyon euroyu garanti ederiz
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
İstanbul'da bir avukat, boşanmak isteyen çifti 5 milyon lira dolandırarak kayıplara karıştı
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Günlük burç yorumları 12 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Tarkan Sinem Kobal Fahriye Evcen Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Caner Erkin Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Çocuk 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Almanya'da Düren Ülkücüler Derneği'ne molotoflu saldırı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 16:30:26. #1.14#
title