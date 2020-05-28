Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı

Almanya'nın Wetzlar kentinde Ramazan Bayram namazı için otoparkını kullanımına açan dünyaca ünlü İsveçli mobilya devine Diyanet işleri Türk islam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın ( IGMG) Wetzlar'daki camilerin başkanları teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı
28.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:42

Almanya'nın Wetzlar kentinde Ramazan Bayram namazı  için otoparkını kullanımına açan dünyaca ünlü  İsveçli mobilya devine Diyanet işleri Türk islam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın ( IGMG) Wetzlar'daki camilerin başkanları teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Almanya'nın Wetzlar kentinde  İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları'nın (IGMG) tarafından düzenlenen ve 700 kişinin katıldığı bayram namazı için  dünyaca ünlü İsveçli mobilya devi otoparkını açtı. Diyanet işleri Türk islam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları yetkilileri mobilya devine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Türk heyet başkanları beraberinde götürdükleri  çiçek ve çikolatayı yetkiliere takdim etti. Alman ve Türk medyasının yanı sıra  BBC, Reuters  ve Arap basınında da yer alan otoparktaki namaz görüntüleri sosyal medyada binlerce paylaşım ve beğeni aldı.

BAŞVURUMUZA OLUMLU YANIT VERDİLER, TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Wetzlar DİTİB Başkanı Cemil Özkan koronavirüsten (Covid-19) dolayı sıkıntılı geçen ramazan ayından sonra  geniş bir alanda bayram nam  azı kılmak istediklerini,  DİTİB ve IGMG olarak mobilya devinin yetkililerine başvurduklarını ve olumlu yanıt aldıklarını kaydetti. Wetzlar IGMG  Başkanı Kadir Terzi de " Burada  her hangi bir art niyet yoktu. Bazıları belki böyle düşünebilir. Zorunluluk nedeniyle  bir çözüm aradık ve bulduk. Zaten camilerimiz açık olsaydı camilerimizde kılacaktık. Burada  emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

MÜSLÜMANLARI AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUK

Mobil mağazasında sorumlu müdür olarak çalışan Detlef Boje de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle  Müslümanların bayram namazlarını park alanımızda kıldıkları için bizler de memnun olduk. Bu kadar çok memnuniyetle  karşılaşılacağını ummuyorduk. Namaz anında yapılan video çekimleri, insanların fotoğraf çekmeleri bizleri gerçekten  çok memnun etti. Fiziksel mesafe kurallarına dikkat edildiği için ayrıca memnun olduk. Organizatörlere ben de teşekkür ederim.  Kapımız bu tip yardımlaşmalara her zaman açık.  Tabii ki temennimiz bu tip virüsler tekrar yaşanmasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Gündemi sarsan gök taşı için 'Bu daha başlangıç' diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Gündemi sarsan gök taşı için "Bu daha başlangıç" diyen profesör, meteor düşebilecek ayları açıkladı
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Ersin Korkut Bergüzar Korel Seren Serengil
Spor Can Bartu Metin Oktay Malcolm Thomas Michael Jordan Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Almanya'da dünyaca ünlü mobilya devi otoparkını bayram namazı için Müslümanlara açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 14:46:10. #1.14#
title