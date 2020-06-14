Almanya'da düğün sektörü temsilcilerinden protesto
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Almanya'da düğün sektörü temsilcilerinden protesto

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle Mart ayından beri düğünlerin yasaklanmasına tepki gösteren sektör temsilcileri, Duisburg kentinde yürüyüş düzenleyerek, protestoda bulundu.

Almanya'da düğün sektörü temsilcilerinden protesto
14.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:16

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle Mart ayından beri düğünlerin yasaklanmasına tepki gösteren sektör temsilcileri, Duisburg kentinde yürüyüş düzenleyerek, protestoda bulundu.

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Mart ayından bu yana düğünlerin yasaklanmasına sektör temsilcilerinin tepkisine neden oldu. Kuzey Ren Vestfalye Eyaleti'nde bulunan Türk düğün salonu işletmecileri ve gelinlik, çeyiz ve kuyumcu sektöründe yer alan mağaza sahipleri seslerini duyurabilmek için, yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte en önde sektörü temsil eden olarak gelin ve damatlar da yürüdü .

PROTESTOLARA YOĞUN İLGİ

Tanıtım derneği Duisburg Werbering Marxloh'ün öncülüğünde düzenlenen ve Düğün ve Etkinlik Salonları Birliği (Verband Der Eventlocations VDE) tarafından desteklenen yürüyüşe, düğün sektöründen olan yüz elliyi aşkın sektör temsilcisi katıldı. Protesto cadde bulunan esnaf ve Türk vatandaşları tarafından alkışlarla desteklendi.

"DÜĞÜNLER YENİDEN YAPILSIN" ÇAĞRISI

Yürüyüşün sonunda Marxloh pazar yerinde toplanan kalabalığa hitaben Duisburg Werbering Marxloh Başkanı Şengül Çalışır, BIG Partisi Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Aydın Erdal ve VDE Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çetin ve Hanborn Belediye Başkanı Marcus Jungbauer birer konuşma yaptı. Duisburg Werbering Marxloh Başkanı Şengül Çalışır, konuya ilişkin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında düğünlerin yasaklanması kararına şiddetle karşı çıktıklarını, sektörün ağır darbe aldığını belirtti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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