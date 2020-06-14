Almanya?da düğün salonu sahiplerinden zurna ve davullu protesto
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya?da düğün salonu sahiplerinden zurna ve davullu protesto

? Almanya'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayı itibariyle düğünlerin yasaklanmasıyla zarara uğrayan düğün salonu sahipleri Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Parlamento binası önünde zurna ve davullu eylem yaptı.

Almanya?da düğün salonu sahiplerinden zurna ve davullu protesto
14.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.06.2020 16:54
? Almanya'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayı itibariyle düğünlerin yasaklanmasıyla zarara uğrayan düğün salonu sahipleri Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Parlamento binası önünde zurna ve davullu eylem yaptı.Almanya'daki Türk toplumunun en yoğun yaşadığı eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya Parlamento binası önündeki eyleme, Türk düğün salonu işletmecilerinin yanı sıra kuyumculuk, gelinlik ve çeyiz sektörü temsilcileri de katıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylemde, sosyal mesafe çubuklarıyla zurna ve davul eşliğinde halay çeken eylemciler renkli görüntüler oluşturdular.'SESİMİZ DUYURUNCAYA KADAR BU EYLEMLERİ SÜRDÜRECEĞİZ?Düğün Salonları Dernek Başkanı Mesut Çetin eylemde yaptığı konuşmada, 'Biz sesimizi duyurmak istiyoruz, Almanlar önümüzü kesiyorlar. Bu zarardan 50 kişilik düğün yapan Almanları etkilenmiyor. Etkilenen sadece biz de değiliz. Gelinlikçisi, pastacısı, çeyizcisi düğün yapmak isteyen gençler mağdurlar. Önceki gün gelinlikçilere uğradım içeride hiç müşteri yoktu. Esnaf aylardır cepten yediklerini ifade ettiler. Sesimiz duyuruncaya kadar bu eylemleri sürdüreceğiz' dedi.'3 AYDIR SALONLARIMIZ KAPALI?Düğün salonu sahibi olan İlhamı Kızıl konuyla ilgili olarak, '3 aydır salonlarımız kapalı mağduriyetimizi dile getiriyoruz. Sadece bizler değil düğün yapmak zorunda olan müşterilerimiz de aylardır zor durumdalar. Bu eylemlerimiz devam edecek. Sadece bizler değil evlenecek çiftler, ebeveynler de zor durumda' şeklinde konuştu.'SİYASİLERİ ÇAĞIRDIK GELMEDİLER?Kızıl, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Pek çok sınırlamalar kaldırıldı ama düğün salonları noktasında ne muhatap bulabiliyoruz ne politikacı bulabiliyoruz. Hatta üç tane politikacıyı buraya çağırdık hiçbirisi gelmedi. Herkes çok mağdur, bu sektör çok zor durumda. Çoğu arkadaş iflasın eşiğinde, çok zor durumdalar.?


- Ngör

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı Haber
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada Haber
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü Haber
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Binlerce yıllık acıyı bağrında saklayan mağara hem ağlıyor hem de ağlatıyor!
Binlerce yıllık acıyı bağrında saklayan mağara hem ağlıyor hem de ağlatıyor!
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
Koronavirüste ikinci dalga riski orta ile yüksek derecede öngörülüyor
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Engin Altay Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lara Şener Şen Seda Sayan Sezen Aksu
Spor Ozan Tufan Semih Özsoy Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Kamu Karar Kadın Jandarma
Şu an buradasınız: Almanya?da düğün salonu sahiplerinden zurna ve davullu protesto - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 16:56:16. #1.15#
title