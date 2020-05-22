Almanya'da düğün salonu sahiplerinden protesto
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Almanya'da düğün salonu sahiplerinden protesto

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan düğün salonları nedeni ile düğün salonu sahipleri protesto düzenledi.

Almanya'da düğün salonu sahiplerinden protesto
22.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:37

Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan düğün salonları nedeni ile düğün salonu sahipleri protesto düzenledi.

Dünyada birçok ülke korona virüs salgını ile mücadele kapsamında toplu etkinlikleri askıya alırken, bu etkinliklerin içinde düğünlerde bulunuyor. Almanya'da salgın nedeni ile Mart ayından bu yana düğün etkinlikleri askıya alındı. Almanya'nın Düsseldorf eyaletinde bulunan parlamento binası önünde düğün salonu sahipleri ve çalışanları protesto düzenledi. Protestocular, polis tarafından belirlenen alanda sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak seslerini duyurmaya çalıştı. Düğün Salonları Derneği Başkanı Mesut Çetin, yaptığı açıklamada salgın nedeni ile zor günler yaşadıklarını dile getirdi. Çetin, "Mağduriyetlerin listesi bitmez uzun, gelin ve damatlar, kameramanlar, fotoğrafçılar, yemek dağıtanlar kısaca mağdurların sayısı bilinmiyor. Sektör büyük. Dışarıya karşı sesimizi duyuramadık. Organize olamamamızın acısını yıllarca çektik. Düğün salonları olarak bir atılım gerçekleştirdik. Mağduriyetimizi gerekli olan makamlara, siyasetçilere ulaştırmak bundan sonra alınacak kararlarda da etkili olmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Almanya'da normalleşme adımları kapsamında birçok iş yeri kademeli olarak açılmaya başlarken, düğün salonlarının ise 31 Ağustos tarihine kadar kapalı kalması planlanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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