Almanya'da Dresden özel harekat timindeki polisler hakkında soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da Dresden özel harekat timindeki polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da Dresden özel harekat timindeki polisler hakkında soruşturma başlatıldı

Almanya'nın Saksonya eyaletinin merkezi Dresden'de özel harekat timinde görevli polis memurları hakkında, poligonda atış talimi yapma karşılığında işletme sahibine 7 bin mermi verdikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti
Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti

Almanya'nın Saksonya eyaletinin merkezi Dresden'de özel harekat timinde görevli polis memurları hakkında, poligonda atış talimi yapma karşılığında işletme sahibine 7 bin mermi verdikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Dresden Savcılığından yapılan açıklamada, özel harekat timinde görevli 17 polis memuru hakkında silah yasasına muhalefet ve hırsızlık suçlamasıyla soruşturma açıldığı ve bunlardan dördünün hem ev hem de iş yerinde arama yapıldığı ifade edildi.

Polislerin 2018'de yasak olmasına rağmen aşırı sağcı Prepper hareketi üyesi bir kişi tarafından işletilen Baltic Shooters poligonunda atış talimi yaptıkları ve karşılığında emniyete ait 7 bin mermiyi bu kişiye verdikleri öne sürüldü.

Savcılık açıklamasının ardından Saksonya eyaletinin merkezi Dresden'de emniyet müdürlüğü, bünyesindeki özel harekat timinin lağvedildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burcu Biricik Murat Dalkılıç Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da Dresden özel harekat timindeki polisler hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:31:06. #1.14#
title