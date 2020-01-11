Almanya'da doğum oranı son 40 yılın en yüksek seviyesinde

11.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:07

Dünya'da en yaşlı ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer alan Almanya'da doğum oranları son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Ülkede kadın başına düşen doğum oranı 1.57'ye yükseldi.



Ekonomideki ivmenin yavaşlamasını engellemek için dışarıdan nitelikli göçmene ihtiyaç duyan Almanya'da doğan bebek sayısı 2011 yılında 662 bine kadar gerilemişti. Bu oran 1950 yılından itibaren yapılan hesaplamalara göre son 60 yılın en düşük rakamı olarak ülke tarihine geçti. Euronews.com'da Görüntüle