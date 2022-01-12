Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Benin ve Togo'da 12 su kuyusu açtı

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami dernekleri, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında Afrika ülkelerinden Benin ve Togo'da 12 su kuyusu ve bir vakıf çeşmesi açtı.

DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi 700 aileye de gıda yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Mazlum ve mağdur coğrafyalara hayırseverlerin bağışlarıyla hizmet götüren Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'Bir Damla Hayat' projesi kapsamında Benin ve Togo'da 12 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldı." ifadesi kullanıldı.

Yardım kampanyasına öğrencilerin de destek verdiği kaydedilerek, DİTİB Anadolu Camisi kursu öğrencilerinin kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını ve en sevdiği oyuncaklarını Afrikalı çocuklara gönderdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 12 su kuyusundan altısının Benin'e, diğer altısının ise Togo'da açıldığı aktarıldı.

Wickede Anadolu Camisi Dernek Başkanı Uğur Ayverdi, yardımla ilgili yaptığı açıklamada, "Çıktığımız yolda bize ve DİTİB ailesine olan güven ile emanet edilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yardım eden ve destek veren cemaatimizden, üyelerimizden ve hayırseverlerden Allah razı olsun." dedi.

Kur'an kursu öğrencilerinin davranışının kendisini duygulandırdığını belirten Ayverdi, "Afrika'daki çocukların bizim kadar şanslı olmadığını ifade eden öğrencilerin kumbaralarında biriktirdiği harçlıklarını ve en sevdiği oyuncaklarını Afrikalı kardeşleriyle paylaşmaları bizleri mutlu etti." diye konuştu.