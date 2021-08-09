Almanya'da, DİTİB gönüllülerinden selzedelere sıcak yemek
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Almanya'da, DİTİB gönüllülerinden selzedelere sıcak yemek

Almanya'da, DİTİB gönüllülerinden selzedelere sıcak yemek
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yaşanan sel felaketinin ardından ihtiyaçları karşılamayı sürdürüyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yaşanan sel felaketinin ardından ihtiyaçları karşılamayı sürdürüyor.

DİTİB gönüllüleri selden en çok etkilenen Ahrweiler şehrinde 500 kişiye sıcak yemek ve temiz su ulaştırdı.

Kavurma, pilav ve taze fasulyeden oluşan sıcak yemekler gönüllüler tarafından Ahrweiler'deki afet toplama merkezi aracılığıyla mağdurlara dağıtıldı.

Ahrweiler Afet Yardımı yöneticisi Melanie Brücken, "Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan DİTİB gönüllülerine teşekkür ediyorum." dedi.

Köln Bölgesi Kadınlar Kolu Başkanı Ümran Aslan da felaketin ilk anından itibaren DİTİB gönüllüleri ve çalışanlarının sahada olduklarını belirterek, "Yüzlerce insan evsiz kalmış, her şeylerini kaybetmişler, harıl harıl evlerini temizlemeye çalışıyorlar. Evlerine girmek için uğraşıyorlar. DİTİB ailesi olarak orada bulunmanın önemli olduğunu biliyoruz. Bölgedeki ihtiyaçları dernekler olarak karşılamak için gayret ediyoruz. Bugün de sıcak yemek yardımıyla gönüllere dokunarak istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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