Almanya'da DİTİB camisine taşlı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da DİTİB camisine taşlı saldırı

Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel
Almanya'da DİTİB camisine taşlı saldırı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Hildesheim kentindeki cami, kimliği belirsiz kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu
Görüntüyü AK Partili Metin Külünk paylaştı! Alman polisi, 66 yaşındaki Türk vatandaşını böyle vurdu

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Hildesheim kentindeki cami, kimliği belirsiz kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Selimiye Merkez Camisi'ne dün 19.00 sularında yapılan taşlı saldırıda caminin camı kırıldı. Caminin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde bir kişinin caminin mescit kısmındaki cama taş atması ve daha sonra kaçması yer alıyor.

Hildesheim DİTİB Selimiye Merkez Camisi Dernek Başkanı Osman Demirtaş, son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, cami derneği olarak bulundukları şehirde herkesle iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

Demirtaş, saldırıya dair görüntüleri polisle paylaştıklarını ve saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cahit Özkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Bahar Candan İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Almanya'da DİTİB camisine taşlı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:21:31. #1.16#
title