Almanya'da DİTİB camisine İslamofobik mektup gönderildi
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Almanya'da DİTİB camisine İslamofobik mektup gönderildi

10.11.2020 21:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 21:46
Almanya'da DİTİB camisine İslamofobik mektup gönderildi

Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye üçüncü kez İslamofobik ve ırkçı içerikli ifadelerin yer aldığı mektup gönderildi.

Almanya'nın Duisburg kentinde bir camiye üçüncü kez İslamofobik ve ırkçı içerikli ifadelerin yer aldığı mektup gönderildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Muradiye Camisi'ne gönderilen mektupta, Türklere ve Müslümanlara yönelik ağır hakaretler yer aldı.

DİTİB Muradiye Camisi Dernek Başkanı Ramazan Ceylan, Münih kentinden posta yoluyla gönderilen ve bugün kendilerine ulaşan mektupta yer alan isim ve adresin sahte olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Camiye gönderilen mektubu polis ve yerel yöneticilerle paylaştıklarını belirten Ceylan, bunun pandemi sürecinde camilerine gönderilen İslamofobik ve ırkçı içerikli üçüncü mektup olduğunu dile getirdi.

Mektuptaki ifadelerin kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Ceylan, "Camia olarak bunları hak etmiyoruz. Bulunduğumuz şehirlerde toplumsal ve sosyal sorumluluk çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütüyor ve topluma katkı sunmaya çalışıyoruz. Bundan önce gönderilen mektupların failleri bulunamamıştı. İnşallah bu mektubun faili ya da faillerinin bulunmasını temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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