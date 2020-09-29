Almanya'da DİTİB camisinden Saarlouis Valiliği'ne maske bağışı

Almanya'nın Saarland eyaletindeki Dillingen şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Hacı Bayram Camisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Saarlouis Valiliği'ne maske bağışladı.

Almanya'nın Saarland eyaletindeki Dillingen şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Hacı Bayram Camisi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Saarlouis Valiliği'ne maske bağışladı.

Saarlouis Valisi Patrik Lauer'in talebi üzerine, caminin kadınlar kolu üyeleri valiliğe katkı sunmak için toplumsal sorumluluk duygusuyla 500 maske dikti.

Dillingen DİTİB Hacı Bayram Camisi Kadınlar Kolu Başkanı Emine Cuma ile gönüllü üyeler diktikleri maskeleri, Valilik yetkilisi Katrin Leipi'ye takdim etti.

Maske tesliminin ardından açıklamada bulunan Leipi, her zaman çalışmalarını takdir ettikleri caminin kadınlar kolu üyelerinin böyle güzel bir çalışmayla Valiliğe verdikleri destek için cami üyelerine teşekkür etti.

Kadınlar Kolu Başkanı Cuma ise "Yaşadığımız bu şehrin bağlı bulunduğu Valinin çağrısına kadın kolları olarak duyarsız kalmamız söz konusu olamazdı. Emek veren tüm bayanlara ve sayın valimize bize de böylesi bir fırsat verip şehrimize hizmet sunma imkanı tanıdığı için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek