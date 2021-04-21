Almanya'da DİTİB camisi ramazan atmosferini yaşatmak için üyelerinin kapısını çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da DİTİB camisi ramazan atmosferini yaşatmak için üyelerinin kapısını çaldı

Almanya'da DİTİB camisi ramazan atmosferini yaşatmak için üyelerinin kapısını çaldı
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Waechtersbach Merkez Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sönük geçen ramazan atmosferini daha iyi yaşatmak için, 60 yaş üstü üyelerine içinde iftarlık bulunan "ramazan sepeti" dağıttı.

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Waechtersbach Merkez Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sönük geçen ramazan atmosferini daha iyi yaşatmak için, 60 yaş üstü üyelerine içinde iftarlık bulunan "ramazan sepeti" dağıttı.

DİTİB Waechtersbach Merkez Camisi Derneği Başkanı Hakan Akbulut, Kovid-19 salgınından en çok 60 yaş üstünün etkilendiğini ifade ederek, ramazan ayında hazırladıkları sepetlerle büyüklerin gönüllerine dokunmak istediklerini söyledi.

Ramazan ayının atmosferini daha iyi yaşatmak için 100'den fazla evi ziyaret ettiklerini aktaran Akbulut, "Güzel bir ramazan sepeti hazırlayıp yaşlılarımızın kapılarını tek tek çaldık, onları ziyaret ederek gönüllerini almaya çalıştık. Aynı zamanda uzun süredir tedavi gören ve camimize gelemeyen hastalarımızı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Diğer yandan yakınlarını kaybeden cemiyet üyelerimize de taziyelerimizi yineledik ve geride kalanlarına sağlık, sıhhat ve afiyetler temennisinde bulunduk." dedi.

Evleri ziyaret edilenler, bu hassasiyetten duydukları memnuniyeti dile getirerek cami yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu
Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu
Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müjde Ar Toprak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Almanya'da DİTİB camisi ramazan atmosferini yaşatmak için üyelerinin kapısını çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 19:44:12. #1.14#

title