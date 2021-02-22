Almanya'da DİTİB camilerine bağlı derneklerden selde zarar görenlere yardım
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Almanya'da DİTİB camilerine bağlı derneklerden selde zarar görenlere yardım

22.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 22:14
Almanya'da DİTİB camilerine bağlı derneklerden selde zarar görenlere yardım

Almanya'nın Hessen eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 8 cami derneği, Büdingen beldesinde geçen ay meydana gelen sel ve su baskınlarında zarar görenlere yardımda bulundu.

Almanya'nın Hessen eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 8 cami derneği, Büdingen beldesinde geçen ay meydana gelen sel ve su baskınlarında zarar görenlere yardımda bulundu.

Altenstadt, Büdingen, Erlensee, Fulda, Gelnhausen, Hanau, Schlüchtern ve Wachtersbach DİTİB cami dernekleri, yardımseverlerden topladıkları 8 bin avro değerindeki yardımı yetkililere teslim etti.

Erlensee DİTİB Fatih Camisi'nin yardımını teslim alan Erlensee Belediye Başkanı Stefan Erb, "Camide tüm milletlerden insanların bir araya gelmesi memnuniyet verici. Büdingen'e destek olmak için düzenlenen bağış kampanyası, buraya olan sosyal bağlılığı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Büdingen DİTİB Camisi'nin yardımını alan Belediye Başkanı Büdingen Erich Spamer, tüm cami derneklerine teşekkürlerini iletti.

Büdingen'deki sel felaketi sonrası yaraları bir nebze olsun sarmak için DİTİB derneklerinin harekete geçtiğini belirten Hessen Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan da şunları kaydetti:

"Bu şehrin ve bu toplumun sakinleri olarak bizlerin de komşularımıza yardımcı olmamız hem inancımızın hem de insanlığımızın bir gereğidir. Sel, zor zamanlarda bir araya geldiğimizi gösteren bir dayanışma dalgasını tetikledi. DİTİB adına yardımların ulaştırılmasında derneklerimize ve kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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