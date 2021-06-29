Almanya'da devlet yardımlarındaki usulsüzlükler Kovid-19 döneminde artı
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Almanya'da devlet yardımlarındaki usulsüzlükler Kovid-19 döneminde artı

Almanya'da devlet yardımlarındaki usulsüzlükler Kovid-19 döneminde artı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da Kovid-19 salgını sırasında devlet yardımlarında yapılan usulsüzlüklerin arttığı bildirildi.

Almanya'da Kovid-19 salgını sırasında devlet yardımlarında yapılan usulsüzlüklerin arttığı bildirildi.

Alman haber ajansı (DPA) haberine göre, ülkede 2019'da devlet yardımlarında 318 olan vaka sayısı geçen yıl 7 bin 585'e yükseldi.

Usulsüzlerde en büyük pay Almanya'da küçük işletmeler ile serbest meslek sahiplerine verilen korona yardımlarında görüldü. Yardım alanların yaptığı usulsüzlükler nedeniyle devletin zararı da 151,2 milyon avro oldu.

Bu arada, Federal Kriminal Dairesi'ne (BKA) göre, polis tarafından kaydedilen ekonomik suç vakalarının sayısı da geçen yıl 2017'den bu yana ilk kez artış görüldü. 2020'de söz konusu vakalar 2019'a göre yüzde 21,5 artarak 49 bin 174'e yükseldi. 2019'da 22 bin 290 olan şüpheli sayısı geçen yıl 28 bin 509'a yükseldi

Alman yetkililer, Almanya'da beyaz yakalı suçların neden olduğu toplam zararı 2020'de 3 milyar 11 milyon avro olarak belirledi. Bir önceki yıl söz konusu zarar 2 milyar 973 milyon olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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