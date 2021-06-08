Almanya'da demir yolu çalışanlarının toplu iş görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı
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Almanya'da demir yolu çalışanlarının toplu iş görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı

Almanya'da demir yolu çalışanlarının toplu iş görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ve GDL'nin iş mücadelesini başlatma kararı aldığı bildirildi.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ve GDL'nin iş mücadelesini başlatma kararı aldığı bildirildi.

GDL Başkanı Claus Weselsky yaptığı yazılı açıklamada, işverenin toplu sözleşme görüşmelerinde teklif sunmadığı ve GDL'nin önemli ölçüde azalttığı talepleri konusunda görüşmeyi reddettiğini aktardı.

Weselsky, Deutsche Bahn'ın gerçekleri açıklamadığını ve çalışanların şartlarını kötüleştirmek istediğini belirterek, "Biz müzakere etmek ve bir anlaşmaya varmak istedik ama Deutsche Bahn reddetti." ifadelerini kullandı.

İşveren tarafının müzakereleri en başından beri başarısız olması yönünde yürüttüğünü aktaran Weselsky, GDL'nin iş mücadelesine başlama kararı aldığını kaydetti.

GDL Başkanı Weselsky çalışanların greve ne zaman gideceği ve şirketin hangi bölümlerinde iş bırakma eylemleri yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada ise sendikanın iş mücadelesine başlayacağına ilişkin açıklamasının anlaşılmaz olduğu belirterek, şimdi greve gitmenin gereksiz ve yersiz olduğu savunuldu.

GDL'nin tekrar müzakere masasına dönmesi istenilen açıklamada, "Uzun salgın döneminden sonra milyonlarca insan normale dönmeyi ve tekrar seyahat etmeyi beklediği zamanda GDL greve gitmek istiyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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