Almanya'da Delta varyantının yeni Kovid-19 vakalarındaki oranı yüzde 84'e çıktı
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Almanya'da Delta varyantının yeni Kovid-19 vakalarındaki oranı yüzde 84'e çıktı

Almanya'da Delta varyantının yeni Kovid-19 vakalarındaki oranı yüzde 84'e çıktı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Sağlık

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakalardaki oranının yüzde 84'e çıktığı bildirildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakalardaki oranının yüzde 84'e çıktığı bildirildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yayınlanan raporda Almanya'da son dönemde Kovid-19 enfeksiyonlarının büyük bölümünün endişe verici varyantlardan kaynaklandığı belirtildi.

Raporda 5-11 Temmuz'da incelenen yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 84'ünde Delta varyantı, yüzde 12'sinde de Alfa varyantının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Delta varyantının ülkede hızla yayıldığına işaret edilen raporda, mayıs ortasında yüzde 2,6 olarak tespit edilen yeni vakalardaki Delta varyantının oranı haziran sonunda yüzde 59'a yükselmişti.

-Almanya'da Kovid-19 vaka sayıları artıyor

Öte yandan Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 89 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 752 bin 592'ye çıktı.

Son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 91 bin 492'ye yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 13,2 olarak tespit edildi. Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'e gerileyen bu sayı, 9 Temmuz'da 5,5'e, 16 Temmuz'da 8,6'ya, dün de 12,2'ye yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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