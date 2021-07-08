Almanya'da Delta varyantı baskın tür oldu
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Almanya'da Delta varyantı baskın tür oldu

Almanya'da Delta varyantı baskın tür oldu
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakalarda baskın tür olduğu bildirildi.

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan Delta varyantının yeni vakalarda baskın tür olduğu bildirildi.

Robert Koch Enstitüsünün hazırladığı raporda, 21-27 Haziran'da incelenen yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 59'unda Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Raporda, Delta varyantının oranının böylelikle 14-20 Haziran'da incelenen vakalara göre yaklaşık iki kat arttığına işaret edilerek Almanya'da şimdi PCR onaylı yeni vakaların üçte ikisinin Delta varyantı olduğunun varsayıldığı belirtildi.

Ülkede bu yılın başında yoğun olarak görülen Alfa varyantının yeni vakalardaki oranının yüzde 33'e gerilediği, Gamma varyantının oranının ise yüzde 1'in altında olduğu kaydedildi.

Yeni vaka sayıları artmaya başladı

Son 24 saatte 970 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulmasıyla ülkede, toplam vaka sayısı 3 milyon 733 bin 519'a çıktı.

Son 24 saatte 31 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 91 bin 141'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 5,2 olarak tespit edildi. 1 Temmuz'da 5,1 şeklinde kayıtlara geçen bu sayı, 6 Temmuz'da 4,9, dün 5,1 olarak açıklanmıştı.

17 Haziran'da 1330 olan yeni vaka sayısı, 24 Haziran'da 1008'e, 1 Temmuz'da da 892'ye gerilemişti.

Dün 1,01 olan bulaş oranı da bugün 1,09'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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