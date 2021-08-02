Almanya'da Delta mutasyonuna karşı eylülde ek aşılama başlıyor
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Almanya'da Delta mutasyonuna karşı eylülde ek aşılama başlıyor

Almanya'da Delta mutasyonuna karşı eylülde ek aşılama başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülke genelinde Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı eylül ayından itibaren yaşlı ve risk altındaki gruplara ek aşılamanın başlayacağını açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülke genelinde Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı eylül ayından itibaren yaşlı ve risk altındaki gruplara ek aşılamanın başlayacağını açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, 16 eyaletin sağlık bakanları ile görüşmesinin ardından ülkede Covid-19'a karşı alınan yeni önlemleri açıkladı. Spahn, sağlık bakanlarının Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı ve kış aylarına hazırlıklı girebilmek için yaşlı ve risk altındaki gruplara eylül ayından itibaren ek aşı dozu sunulması konusunda anlaştıklarını belirtti. Ülke genelinde 12-17 yaş arası çocukların aşı olmasının kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması konusunu da ele aldıklarını aktaran Spahn, sağlık bakanlarının reşit olmayanlar için ek teklifleri de memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakan Spahn, tüm eyaletlerde aşı merkezlerinde veya diğer uygun yerlerde 12-17 yaş arası çocuklara aşı imkanı sunulacağını açıklarken, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarında gençler ve genç yetişkinler için aşı uygulaması konusunda planlanma yapıldığını bildirdi. Spahn, "İsteyen herkes yaz aylarında aşılanabilir. Her yaş grubuna yetecek kadar aşımız var. Doktor tavsiyesi üzerine aşı yaptırmaya karar veren 12-17 yaş arası çocuklar da aşı olarak kendilerini ve başkalarını koruyabilir" dedi.

Almanya'da sadece risk altında olan veya Covid-19'a yakalanma riski yüksek kişilerle yaşayan 12-17 yaş arası çocukların aşı olması öneriliyor.

(Mahmut Tosun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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