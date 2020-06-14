- Almanya'da davullu zurnalı protesto
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- Almanya'da davullu zurnalı protesto

- Almanya'da davullu zurnalı protesto Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan düğün salonu sahipleri ve çalışanları kısıtlamaları davullu zurnalı protesto etti.

14.06.2020 20:14 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:21

- Almanya'da davullu zurnalı protesto

DUSSELDORF - Almanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan düğün salonu sahipleri ve çalışanları kısıtlamaları davullu zurnalı protesto etti.

Almanya'da korona virüs salgını nedeni ile Mart ayından bu yana düğünlere izin verilmiyor. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf kentinde bulunan Eyalet Parlamentosu önünde bir araya gelen düğün salonu işletmecileri, sektör çalışanları ile gelin ve damat adayları kısıtlamaları davullu zurnalı protesto etti.

Düğünleri bugün olması planlanan fakat alınan önlemler nedeni ile düğünlerini yapamayan Amanda ve Baran çifti gelinlik ve damatlığını giyip düğün arabası ile meclis önüne geldi. Arabadan davul ve zurna eşliğinde inen çift protesto alanında halay çektikten sonra, kendileri için hazırlanmış masaya oturdu. Hükümet tarafından ciddiye alınmadıklarını ifade eden Baran, "Bizim bugün Köln Eurosaal'de düğünümüz vardı. Pandemiden dolayı düğünümüz ertelendi. Kendimizi ifade edemiyoruz, ciddiye almıyorlar. Böyle bir platformda kendimizi daha güçlü hissediyoruz" dedi.

Düğün ve Etkinlik Salonları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Öztürk, yaptığı açıklamada düğünlerde salgın nedeni ile 50 kişiye kadar katılıma izin verildiğini aktardı. Öztürk, "Bir Türk düğünü 50 kişi ile mümkün değil. Bu sayı daha çok Alman düğünlerine yönelik oldu. Biz yine unutulduk" ifadelerini kullandı. Seslerini duyurmak istediklerini söyleyen Öztürk, "İnşallah bizi duyarlar. Artık işimizin başına geçmek istiyoruz. Bu mağduriyetin son bulmasını istiyoruz. 50, 100 veya 200 metrekarelik restoranlarda insanlar düğün yapıyor kimse sesini çıkarmıyor. Bin metrekarelik salonda 100 kişi ağırlayamıyoruz, düğün yapamıyoruz artık bilemiyorum. Her yer açıldı. Çıkın dışarıya, büyük alışveriş merkezleri, tiyatro, sinema har yer faaliyete geçti. Biz şu an 1 Euro bile kazanamıyoruz" dedi.

Düğün ve Etkinlik Salonları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Doğan, ise yaptığı açıklamada, "Dernek olarak hijyen konsepti hazırladık. Bunu Kuzey Ren Vestfalya eyaleti parlamentosuna sunduk. Bu konsept ile bize izin verin düğünleri yapalım dedik. Bizim sunduğumuz konsepti güzel buldular fakat belediyeler karar verecek dediler. Belediyelere gittik onlarda eyalet düzeyinde karar verilmesi gerekir diye eyalete gönderdi. Topu sürekli birbirlerine atıyorlar. Bir türlü düğünlerimizi yapmamıza izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı. Maddi zararın çok fazla olduğuna değinen Doğan, "Geçen sene 7 milyar Euro cirodan bahsediliyor. Bu zararın bir an önce durdurulması gerekiyor ki insanlar işlerine dönebilsin" şeklinde konuştu. Evlenemeyen çiftlerin mağduriyetinin daha büyük olduğunu belirten Doğan, "Geleceklerini kuramadıklarından dolayı mağduriyetleri daha büyük. Bununda göz önünde bulundurularak bir an önce düğünlerin yapılmasına olanak verilmesi gerekiyor" dedi.

Essen kentinden protestoya katılan Tülay Koca, yaptığı açıklamada, "Mart ayının 15'inden beri işimiz yok çalışmıyoruz. İşimize başlayabilmek için sesimizi duyurabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Gelin ve damatların umutlarının söndüğünü dile getiren düğün salonu çalışanı Ateş Çimendağ, yaptığı açıklamada "Anlatılamayacak olaylarla karşılaştım. Hikayeler, fazladan masraflar, fazladan yatırımlar. Hepsi bir tarafa bir yuva kurma umudumuz vardı diyorlar. Şu an bile konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Umutlarımız söndü diyorlar" dedi.

- Almanya'da davullu zurnalı protesto

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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