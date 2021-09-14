Almanya'da 'Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve 1945-1994 arasında nasyonal sosyalizmle hesaplaşma' projesi - Haberler
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Almanya'da "Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve 1945-1994 arasında nasyonal sosyalizmle hesaplaşma" projesi

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya'da

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Nazi geçmişinin aydınlatılması üzerine başlatılan "Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve 1945-1994 arasında nasyonal sosyalizmle hesaplaşma" projesini tanıttı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Nazi geçmişinin aydınlatılması üzerine başlatılan "Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve 1945-1994 arasında nasyonal sosyalizmle hesaplaşma" projesini tanıttı.

Steinmeier, Berlin'de projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, Nazi döneminin mağdurlarının ve yıkılan hayatların hikayelerinin, neredeyse her yapının ön cephesinin arkasında bulunabileceğini söyledi.

Ancak onlarca yıllık bilimsel araştırmaya ve tarihsel değerlendirmeye rağmen bu hikayelerin tümünün anlatılmadığını ifade eden Steinmeier, "Cumhurbaşkanı olarak, kendi ofisimin hikayesinden kaçmamak, onunla açıkça ve özeleştiri yaparak yüzleşmek konusunda özel bir sorumluluk hissediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, geçmişte yaşananların aydınlatılmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda birçok bakanlık ve kurum, geçmişlerini bilimsel olarak inceletti, nasyonal sosyalizm dönemindeki rolünü, özellikle genç Almanya'da bunun nasıl ele alındığını tarihsel olarak araştırdı. Çünkü devletin ön cephelerinin ardında hala çok şey karanlıkta. Henüz çok şey aydınlatılmadı, anlatılmadı. Almanya'nın en yüksekteki anayasal organları hakkında henüz çalışmalar mevcut değil. Bence özellikle de Cumhurbaşkanlığı makamı burada eksik olmamalı."

Steinmeier, projede, geçmişteki cumhurbaşkanlarının etkilerinin de araştırılacağını belirterek, bu dönemlerde nasyonal sosyalizm, failler ve mağdurlar gibi konuların nasıl ele alındığı, resmi ziyaretlerindeki konuşmaların, mektuplaşmaların, sohbetlerin, verilen liyakat nişanlarının ve af kararlarına ilişkin yaklaşımların nasıl olduğunun inceleneceğini aktardı.

Proje çalışmalarına, geçen yıl Jena'daki Friedrich Schiller Üniversitesinden Prof. Norbert Frei ve ekibi tarafından başlandığı bilgisini paylaşan Steinmeier, çalışmaların gelecek yıl sonuçlanacağını ifade etti.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Almanya'da 'Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve 1945-1994 arasında nasyonal sosyalizmle hesaplaşma' projesi - Haberler
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