Almanya'da Covid-19 vaka sayısı 64 bine ulaştı

Almanya'da Omicron mutasyonu nedeniyle artan vaka sayılarının 64 bine ulaşmasıyla birlikte, hükümet yeni tedbirlerin uygulamaya girebileceğini belirtti.

Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında, ülkeler yeni tedbir kararları almaya hazırlanıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKİ) tarafından açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verileriyle birlikte, ülkede 64 bin 340 yeni vaka tespit edildiği ve 443 kişinin de hayatını kaybettiği kaydedildi. Son verilerle birlikte, Almanya'daki toplam vaka sayısı 7 milyon 361 bin 660'ya, can kaybı sayısı da 113 bin 368'e ulaştı.

Almanya'da bir hafta içinde Covid-19'a yakalanan kişi sayısı ise, 237 bin 773 olarak açıklandı.

Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) ise 285,9 olarak belirlendi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YOĞUNLUK

Almanya'da yoğun bakım servislerinde 21 bin 73 hasta olduğu ifade edilirken, 3 bin 888 boş yatağın bulunduğu ve doluluk oranını ise yüzde 84,42 olarak belirlendiği açıklandı. Yoğun bakım servislerinde tedavi gören 3 bin 662 hastadan 2 bin 169'unun solunum sistemine bağlı olduğu da öğrenildi.

YENİ TEDBİRLER HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE

Almanya hızla yayılmaya devam eden Omicron mutasyonuna karşı tedbirleri sertleştirmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach tarafından yapılan açıklamada, "Üzerimize gelen ağır dalgayı karşılayabilmemiz için ne yazık ki sert tedbirler gerekli olacak" ifadelerine yer verildi. Eyalet Sağlık Bakanları ile birlikte alınan yeni tedbir kararlarının yarın yapılacak Covid-19 Zirvesi'nde hükümete sunulacağını belirten Lauterbach, fiziksel teması en aza indirebilmek için önlemlerin artırılacağını söyledi. Omicron mutasyonunun bulaşma ve vücutta yayılma hızının diğer mutasyonlara göre daha çabuk geliştiğini söyleyen Lauterbach, risk almadan belli bir dereceye kadar karantina sürelerinin kısaltılacağını da ifade etti.

"AŞI ZORUNLULUĞU BİR AN ÖNCE UYGULAMAYA GEÇİRİLMELİDİR"

Aşının önemine de vurgu yapan Lauterbach, "Fiziksel teması önlemek üzere uygulanacak tedbirlerle ve hatırlatıcı doz aşılarını yaptıran kişi sayılarının da artmasıyla birlikte bulaş hızı daha da azalacaktır. Hedefimiz, 2 kez aşı olanların yüzde 80'inden fazlasının 3. doz aşıyı da yaptırmasını sağlamak. Bunun gerçekleşmesi için de aşı zorunluluğunun bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Şu an, 18 yaşından büyüklere aşı olma zorunluluğu getirmeyi öngören bir taslak üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyalarında 83 milyon nüfusa sahip Almanya'da halkın yüzde 71,4'ünün çift doz, 33 milyon 400 bin kişinin de hatırlatıcı doz aşı yaptırdığı biliniyor.

(Mehmet Koca-İHA)