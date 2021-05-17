Almanya'da Covid-19 salgınında vaka sayısı düşüyor
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Almanya'da Covid-19 salgınında vaka sayısı düşüyor

Almanya'da Covid-19 salgınında vaka sayısı düşüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'da korona virüs salgınında vaka sayısında düşüş devam ederken son 24 saatte 5 bin 412 yeni vaka tespit edildi.

Almanya'da korona virüs salgınında vaka sayısında düşüş devam ederken son 24 saatte 5 bin 412 yeni vaka tespit edildi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler ve aşı kampanyası etkisini göstermeye devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 5 bin 412 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 598 bin 846'ya ulaştı.

Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 86 bin 160'a yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 300 bin 700 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı ise 221 bin 986 olarak açıklandı.

Virüsün bulaşma katsayısı ise 0,82 olarak tespit edilirken, 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ortalama 83,1 olarak belirlendi.

Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 121 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 2 bin 523 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 83,07 olarak kaydedildi.

Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşılama kampanyasında şu ana kadar 39 milyon 414 bin 342 kişi aşının ilk dozunu alırken, 9 milyon 822 bin 60 bin 934 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı. Alman halkının yüzde 36,5'i bir kez aşılandı.

(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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