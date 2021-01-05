Almanya'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement
BBC

Almanya'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

05.01.2021 21:32 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:36
Almanya'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ay sonuna dek ülke genelinde sıkı kısıtlamaların yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ay sonuna dek ülke genelinde sıkı kısıtlamaların yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.

Merkel, 16 eyalet lideriyle görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında "Daha sıkı kısıtlamalar getirmemiz gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızdan teması mutlak minimum düzeye indirmelerini istiyoruz" dedi.

Kısıtlamalar kapsamında ülkede ilk kez, salgının yoğunlaştığı yerlerde yaşayanlar gerekli olmayan seyahatlere çıkamayacak.

Kararlarla son 7 günde 100 bin kişi içinde 200'den fazla vakanın görüldüğü yerlerde yaşayanlar 15 kilometre çapındaki bir alandan gerekli olmadıkça ayrılamayacak

Bir hanenin üyeleri dışarıda başka bir haneden sadece bir kişiyle görüşebilecek. İki haneden sadece beş kişi dışarıda buluşabilecek.

Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da büyük bir artış eğilimi gösteren koronavirüs salgını, sağlık sisteminin geleceği için de tartışma yaratmıştı.

Ülke, Kasım ayında kısmi kısıtlamalar uygulasa da, atılan adımların yeterli olmaması üzerine Aralık ortasında okulları, mağazaları ve restoranları kapatmak zorunda kaldı.

Mağazalar ve restoranlar Ocak sonuna kadar kapalı kalacak ve okullarda dersler en az ay sonuna dek internet üzerinden yapılacak.

25 Ocak'ta gözden geçirilecek

Merkel, "Zor olsa da bu önlemlerin meşru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Merkel ayrıca, eyalet liderlerinin 25 Ocak'ta önlemleri yeniden gözden geçireceklerini belirtti.

Almanya'nın salgın verilerini kaydeden Robert Koch Enstitüsü, Salı günü yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının sayısının son 24 saatte 11 bin 897 artarak toplam 1.787 milyona yükseldiğini bildirdi. Ölü sayısı ise 944 artarak 35 bin 518'e yükseldi.

Aşı kampanyasını başlatan Almanya'da Pazartesi gününe kadar yaklaşık 266 bin kişiye aşı yapıldı. Ancak hükümet az sayıda doz sipariş ettiği ve aşılamada yavaş kaldığı için eleştiriliyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Prens Harry Seren Serengil
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Ocak Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 21:39:21. #1.15#
title