Almanya'da Covid-19 Ölüm Oranı Neden Çok Daha Düşük?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Almanya'da Covid-19 Ölüm Oranı Neden Çok Daha Düşük? - Haber
Koronavirüs, Almanya, İtalya, Teknoloji

Almanya'da Covid-19 Ölüm Oranı Neden Çok Daha Düşük?

Covid-19 küresel ölçekte hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken uzmanlar Almanya içerisindeki vakaların neden daha az ölüm ile sonuçlandığını anlamaya çalışıyor.

23.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:34
Almanya'da Covid-19 Ölüm Oranı Neden Çok Daha Düşük?

Covid-19 küresel ölçekte hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken uzmanlar Almanya içerisindeki vakaların neden daha az ölüm ile sonuçlandığını anlamaya çalışıyor. Peki Almanya'da Covid-19 vakalarının ölüm oranları neden daha düşük? İşte bazı açıklamalar.

Ölüm Oranları Arasında Dikkat Çeken Fark

Salgın Almanya'yı da hızlı bir şekilde vururken eldeki veriler ülkede pazar sabahına kadar 22,364 vaka olduğunu ve sadece 84 ölüm olduğunu ortaya koydu. Bu, Almanya'nın salgının en yaygın olduğu on ülke arasında en düşük ölüm oranına sahip olan ülke olduğu anlamına geliyor.

Eğer bir kıyaslama yapmamız gerekirse İtalya'da yüzde 9 olan ölüm oranı, İngiltere'de yüzde 4,6 ve Almanya'da ise yalnızca yüzde 0,3 oranlarında. Bu da elbette dikkat çeken bir durum.

İtalya ile yaşanan bu zıtlık aslında daha da dikkat çekici çünkü her iki ülke de Avrupa'nın en yaşlı nüfusa sahip olan iki ülkesi konumunda. Hatta Bloomberg Küresel Sağlık Endeksi verilerine göre İtalyanlar, Almanlardan daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip.

Açıklama Yapmaktan Kaçınıyorlar

Alman politikacılar ve üst düzey sağlık yöneticileri durumun çok hızlı geliştiği şu dönemlerde düşük kalan ölüm oranları açısından yorum yapmaktan kaçınıyorlar. Hükümetin merkezi sağlık kuruluşu olan ve başarıları ile tanınan Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre ise durum göründüğü gibi değil.

Açıklamaya göre İtalya ve Almanya arasındaki ölüm oranları, uzun vadede birbirinden çok da farklı olmayacak.

Tabii burada ilk birkaç hafta boyunca enfeksiyondan etkilenen kişilerin yaş profilinin, Almanya'da daha düşük olduğunu göz önüne almak gerekiyor. Alman uzmanlar birçok genç İtalyanın vaka olarak tespit edilmediğini ancak enfekte olduklarını düşünüyor. Bu da aslında İtalya'daki yüksek ölüm oranlarına dair bir açıklık getiriyor.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu Haber
Güzel oyuncu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'a damga vurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi Haber
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Haber
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Uzman isim 'Koronavirüs 3 yolla bitebilir' deyip maddeleri sıraladı Haber
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! 'Salgın süresince çift maaş alsınlar' Haber
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haber
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey
Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her...
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 6 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
'Evde kalın, temas etmeyin' çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle 'Yok artık' dedirtti
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Tom Hanks Cem Yılmaz Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Nihat Özdemir Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Almanya'da Covid-19 Ölüm Oranı Neden Çok Daha Düşük? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 14:55:21. #1.14#
title