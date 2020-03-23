Almanya'da Covid-19 Ölüm Oranı Neden Çok Daha Düşük? Covid-19 küresel ölçekte hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken uzmanlar Almanya içerisindeki vakaların neden daha az ölüm ile sonuçlandığını anlamaya çalışıyor.

Covid-19 küresel ölçekte hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken uzmanlar Almanya içerisindeki vakaların neden daha az ölüm ile sonuçlandığını anlamaya çalışıyor. Peki Almanya'da Covid-19 vakalarının ölüm oranları neden daha düşük? İşte bazı açıklamalar.

Ölüm Oranları Arasında Dikkat Çeken Fark

Salgın Almanya'yı da hızlı bir şekilde vururken eldeki veriler ülkede pazar sabahına kadar 22,364 vaka olduğunu ve sadece 84 ölüm olduğunu ortaya koydu. Bu, Almanya'nın salgının en yaygın olduğu on ülke arasında en düşük ölüm oranına sahip olan ülke olduğu anlamına geliyor.

Eğer bir kıyaslama yapmamız gerekirse İtalya'da yüzde 9 olan ölüm oranı, İngiltere'de yüzde 4,6 ve Almanya'da ise yalnızca yüzde 0,3 oranlarında. Bu da elbette dikkat çeken bir durum.

İtalya ile yaşanan bu zıtlık aslında daha da dikkat çekici çünkü her iki ülke de Avrupa'nın en yaşlı nüfusa sahip olan iki ülkesi konumunda. Hatta Bloomberg Küresel Sağlık Endeksi verilerine göre İtalyanlar, Almanlardan daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip.

Açıklama Yapmaktan Kaçınıyorlar

Alman politikacılar ve üst düzey sağlık yöneticileri durumun çok hızlı geliştiği şu dönemlerde düşük kalan ölüm oranları açısından yorum yapmaktan kaçınıyorlar. Hükümetin merkezi sağlık kuruluşu olan ve başarıları ile tanınan Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre ise durum göründüğü gibi değil.

Açıklamaya göre İtalya ve Almanya arasındaki ölüm oranları, uzun vadede birbirinden çok da farklı olmayacak.

Tabii burada ilk birkaç hafta boyunca enfeksiyondan etkilenen kişilerin yaş profilinin, Almanya'da daha düşük olduğunu göz önüne almak gerekiyor. Alman uzmanlar birçok genç İtalyanın vaka olarak tespit edilmediğini ancak enfekte olduklarını düşünüyor. Bu da aslında İtalya'daki yüksek ölüm oranlarına dair bir açıklık getiriyor.