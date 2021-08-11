Almanya'da Covid-19 aşı skandalı
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Almanya'da Covid-19 aşı skandalı

Almanya'da Covid-19 aşı skandalı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'da yürütülen bir polis soruşturmasında, bir Kızılhaç hemşiresinin binlerce kişiye korona virüs (Covid-19) aşısı yerine tuzlu su çözeltisi (Saline) enjekte ettiğinin belirlenmesi üzerine yerel yetkililer, yaklaşık 8 bin 600 kişiye tekrardan Covid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Almanya'da yürütülen bir polis soruşturmasında, bir Kızılhaç hemşiresinin binlerce kişiye korona virüs (Covid-19) aşısı yerine tuzlu su çözeltisi (Saline) enjekte ettiğinin belirlenmesi üzerine yerel yetkililer, yaklaşık 8 bin 600 kişiye tekrardan Covid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılamalar hız kesmeden devam eden Almanya'dan, Covid-19 aşılamalarına ilişkin dev bir skandal açıklaması geldi. Almanya'da yürütülen bir polis soruşturması sonucunda, Almanya'nın Friesland bölgesindeki bir aşı merkezinde bir Kızılhaç hemşiresinin, aşılananların en çok risk altındaki yaşlılardan oluştuğu Mart ile Nisan ayları arasında binlerce kişiye Covid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi (Saline) enjekte ettiği kaydedildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, aşı skandalından etkilenmiş olabilecek yaklaşık 8 bin 600 kişiye tekrardan Covid-19 aşısı olmaları çağrısında bulunuldu.

Yetkililerin yeniden aşılanma çağrısı üzerinde Yerel Meclis Üyesi Sven Ambrosy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olay beni tamamen şoke etti" ifadelerini kullandı.

Alman polis müfettişleri tarafından yapılan açıklamalarda ise ismi açıklanmayan hemşirenin amacının net olmadığı, fakat hemşirenin sosyal medya paylaşımlarında aşılarla ilgili şüpheci görüşlerini dile getirdiği belirtildi. Polis, hemşirenin olayı gerçekleştirme nedenine ilişkin soruşturmanın ise devam ettiğini bildirdi.

AŞI SKANDALI DÜNYA GENELİNDE GÜNDEM OLDU

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Nisan ayında bir Kızılhaç hemşiresinin 6 adet Pfizer aşı şişesini yere düşürmesi üzerine, Covid-19 aşısı yerine vatandaşlara tuzlu su çözeltisi uyguladığı ifade edildi. Polis ise hemşirenin birçok defa aşı dozları ile tuzlu su çözeltilerini değiştirdiğini belirtirken, Alman basınında yer alan haberlerde, yerel yetkililerin 5 Mart ile 20 Nisan arasında aşılanan yaklaşık 9 bin kişinin güvende olmaları için tekrardan aşılanmaya ihtiyaç duyacağını belirttiği aktarıldı. Haberlerde, etkilenen tüm kişilerin 70 yaşın üzerinde olduğu ve bu kişilerin Freisland'ın Schortens-Roffhausen bölgesinde aynı yerde aşılandığı belirtildi.

Ayrıca yetkililerin, tuzlu su çözeltisinin kimlere ve tam olarak kaç kişiye uygulandığının bilinmemesi nedeniyle, olayın yaşandığı zaman aralığında aşılanan herkesin tekrardan bir doz aşılanabileceğini bildirdiğine de yer verildi.

Öte yandan Alman Polis Müfettişi Peter Beer konuya ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, tanık ifadelerine dayanarak "makul bir tehlike şüphesi" olduğunu ifade etmişti.

-İHA-

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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